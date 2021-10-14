«الصحة العراقية» تعلن وصول مليون جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، وصول الدفعة الرابعة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس "كورونا" بواقع مليون جرعة مقدمة من الصين لدعم جهود وزارة الصحة العراقية في مواجهة الجائحة، معربة عن شكرها وامتنانها للحكومة الصينية على تقديم الدعم والشراكة الممتازة والطيبة بين البلدين للتغلب على الجائحة وبناء جدار المناعة في العراق.

وقال مدير الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة الدكتور علي البلداوي - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن العراق تعاقد على توريد 36 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أن الوزارة استلمت في وقت سابق ثلاث دفعات وبواقع كلي مليون و750 ألف جرعة لتغطية أكبر عدد ممكن من الملقحين.