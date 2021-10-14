رئيس «دفاع النواب»: الحكومة لم تتقدم حتى الآن بتشريع لتقنين سير التوكتوك

أكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، أهمية تقنين أوضاع مركبات" التوكتوك"، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق وتقدمت لمجلس النواب في دورته السابقة بمشروع قانون لتقنين التوكتوك ملحق بقانون المرور لكنه لم يقر، كما لم تقدمه بعد لمجلس النواب الحالي.

وأوضح أن الحكومة كانت قد تقدمت لمجلس النواب الحالي ببعض التعديلات على قانون المرور خاصة بالملصق الالكتروني ، لكن التعديلات لم تطلب "ترخيص التوكتوك" .

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، في تصريحات لـ" الدستور" ، إن ترخيص التوكتوك سيحل الكثير من الأزمات المرورية والاختناقات بالشوارع خاصة وأنه حركة سير التوكتوك عشوائية غير منظمة فنجده في الشوارع الرئيسية في المدن ، مؤكدًا على أهمية التعامل مع الوضع القائم بالفعل وهو وجود التوكتوك وانتشاره في شوارع مصر فالمنع غير ممكن فهناك الكثير من الأسر التى يعتمد دخلها على العمل بالتوكتوك ، وبالتالي يجب ترخيصه وتركيب لوح معدنية له مثل السيارات ، وتحديد خطوط سير منظمة له في الأماكن التي لا توجد بها مواصلات داخلية، والقرى ، كما يجب إخضاع قائدي التوكتوك لاختبارات المرور للحصول على رخصه بشرط ألا يسمح للأطفال بقيادته .

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،الأحد المقبل طلب مناقشة عامة تقدمت به النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، وذلك لتقنين أوضاع " التوكتوك" بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين في ظل الزيادة الملحوظة للحوادث والعمليات الإجرامية المرتكبة باستخدام " التوكتوك".

يذكر أن النائبة ميرفت عازر طالبت الحكومة بالتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب لتقنين وترخيص مركبات التوكتوك حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين ، مؤكدًة أن التقنين سيصب في مصلحة جميع الأطراف فالدولة ستأخذ حقها ، وصاحب التوكتوك أيضًأ سيحميه ترخيص مركبته من السرقة، وسيجعله يسير مطمئنًا ويحقق كذلك الأمن للمواطنين، حيث سيحد تقنين التوكتوك من الجرائم المرتكبة بواسطته، وستنظم خطوط سيره وبالتالي تضبط حركة المرور.