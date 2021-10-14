الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 6700 قطعة حلوى دون بيانات فى حملات على مصانع الإسكندرية

حملات على مصانع ومنافذ
حملات على مصانع ومنافذ حلوى المولد

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، الحملات على مصانع ومنافذ بيع حلوى المولد بجميع أنحاء الإسكندرية، في إطار الاستعدادات لاستقبال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، وانتشار حلوى المولد وحرصا على صحة المواطنين من عرض حلويات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.

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حملات على مصانع ومنافذ حلوى المولد

وشنت الإدارات الفرعية اليوم حملة على مصانع وورش تصنيع الحلوى وكذلك منافذ بيع حلوى المولد التى أسفرت عن ضبط مصنع حلويات دون ترخيص من الجهات المختصة وتم تحريز ٥٠٠٠ قطعة حلوى مولد دون بيانات أو تواريخ صلاحية.

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حملات على مصانع ومنافذ حلوى المولد

كما تم ضبط منشأة دون ترخيص لصناعة حلوى المولد، وتم التحفظ على ١٧٠٠ قطعة حلوى المولد متنوعة، وضبط ١٠ شكاير جوز الهند عبوة الشيكارة الواحدة ٢٥ كجم باجمالى ٢٥٠ كجم بأحد مصانع الحلوى الشهيرة.

وتم ضبط أحد محلات الحلوى لحيازته دقيق و سمن بدون فواتير دالة على الحيازة وتم التحفظ على١٠ شيكارة دقيق ٧٢% استخراج زنة الشيكارة ٥٠ كجم باجمالى نصف طن دقيق، و٢٠ صفيحة سمن زنة الصفيحة الواحدة ١١ كجم باجمالى ٢٢٠ كجم.

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حملات على مصانع ومنافذ حلوى المولد

وتم ضبط ورشة لتصنيع الحلويات لحيازتها سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وعليها علامات فساد ظاهري وتغير في الخواص الطبيعية لها و تم التحفظ على  ١٨ بستلة بلاستيك ابيض اللون زنة الواحدة ١٣ كجم بداخلها كميات من الفراولة مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وعليها علامات فساد ظاهري وتغير في الخواص الطبيعية من لون ورائحة بإجمالي وزن ٢٣٤ كجم، و١١جوال بلاستيك بداخلها مخلفات وهوالك تصنيع بيتي فور بغرض اعادة تصنيعها مرة اخري بنفس الورشة بإجمالي وزن ١٦٠ كجم، ٤٣٠ عروسة حلوى المولد مجهولة المصدر ودون بيانات.

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حملات على مصانع ومنافذ حلوى المولد


كما تم تحرير محضر عدم وجود تراخيص من الجهات المختصة لمزاولة نشاط بيع الحلوى، و١٩ محضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين فى مجال تصنيع و بيع الحلوى، و١٥ محضر عدم الإعلان عن أسعار الحلوى بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

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حملات على مصانع ومنافذ حلوى المولد
مديرية التموين الإسكندرية مصانع ومنافذ حلوى المولد الاحتفالات بالمولد النبوي منتهية الصلاحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

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