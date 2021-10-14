الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادى الجديد يستعرض أهم أهداف الملتقى التسويقى الأول للتمور

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن الملتقى التسويقى المصرى الأول للتمور المزمع إقامته بالمحافظة يوم السبت المقبل يهدف إلي تشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور لاستهداف الأسواق التصديرية، وعرض أهم أصناف التمور المصرية، وأهم متطلبات مصانع التمور من خدمات.

وأكد محافظ الوادي الجديد، على توثيق الروابط وتعزيز التعاون بين منتجي ومصنعي ومسوقي ومصدري ومستخدمي التمور، وتبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين العارضين والزائرين من داخل وخارج مصر.

وأوضح الزملوط، أن عرض الجديد في مجال زراعة وصناعة وتصدير التمور والتعامل مع المنتجات الثانوية من خلال ورش العمل، وتحفيز الابتكار والإبداع من خلال فئات المسابقة المطروحة، والقاء الضوء على أهمية النواتج الثانوية للنخيل وتعظيم قيمتها المضافة.

كما يهدف هذا الملتقى إلى الترويج للتمور المصرية لزيادة فرص التصدير للأسواق الدولية وتبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين الأطراف المعنية، وتشمل فعاليات الملتقي معرضآ لعرض أجود أصناف التمور المصرية،وورش عمل لنقل الجديد علي مدار سلسلة القيمة، ومسابقات لتحفيز التميز والابتكار.

 

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اهتمام الدولة بتنمية وتطوير قطاع التمور القطاعات الواعدة زيادة الصادرات الإنتاج العالمي الوادي الجديد الملتقى التسويقي

رئيس التحرير

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كعب أخيل

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