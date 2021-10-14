الكشف على 1062 مواطنا في قافلة صناع الخير و«استغاثات الوزراء» بالواحات

انطلقت اليوم، من داخل مدرسة الباويطي بالواحات البحرية أعمال اليوم الأول للقافلة الطبية الموسعة للكشف على أهالي الواحات والتي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء والشريك الاستراتيجي.

نجحت القافلة في توقيع الكشف على ١٠٦٢مواطنا، حيث تم توقيع الكشف على القلب لـ ٤٩ مواطن و٣١٠ في مجال الرمد واطفال ٥٥ وصدر ٣٧ وأسنان ١١٥جراحة ٢٣ ومسالك ٣٢ وعظام ٩٢ ونساء ٢٩ ومخ واعصاب ٧١ وانف واذن ٧٦ وتم تشخيص احتياج نظارات ١١٠ وعمليات ٢٢ وتم صرف علاج ل٥١٢ من الأهالي.

مبادرة عينك في عنينا



تستمر القافلة الطبية على مدار يومين، اليوم الخميس، وتواصل أعمالها غداً الجمعة، يأتي تنظيم القافلة ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزيرة التضامن الإجتماعى وبالتنسيق والدعم من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

تستهدف القافلة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مستشفيات جامعة الأزهر والجامعة البريطانية ومديرية الشئون الصحية بالجيزة والجمعية المصرية للشعب الهوائية، توقيع الكشف الطبى وتقديم الخدمات العلاجية في العديد من التخصصات وتركيب الأطراف الصناعية السفلية مجاناً للأهالي من غير القادرين.

مبادرة عينك في عنينا



وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن القافلة التي انطلقت اليوم، تأتى استمراراً لسلسلة القوافل الطبية التى تنظيمها الجهات الشريكة مؤخراً ونجحت في الوصول للعديد من القرى الأكثر احتياجا في عدد من المحافظات من بينها القليوبية والغربية ودمياط والإسكندرية ومرسى مطروح والجيزة بالتعاون مع عدد كبير من الجامعات المصرية.

وقال عبدالفتاح، في بيان اليوم، إن القافلة تأتي فى إطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى وبالتنسيق التام مع السادة المحافظين وبحضور عدد منهم.

مبادرة عينك في عنينا



ولفت المدير التنفيذى لصناع الخير، أن عمل القافلة بدأ اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتي الساعة الرابعة عصراً، وأوضح أن خدمات القافلة المقدمة للمواطنين تتمثل في توقيع الكشف الطبى، وتشخيص الإحتياج لنظارات طبية وتشخيص الإحتياج لعميات جراحية تمهيداً لتسليم النظارات وإجراء العمليات وسيتم توزيع الأدوية بالمجان وإجراء العمليات الجراحية علي نفقة الدولة.

مبادرة عينك في عنينا



من جانبه قال الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء منسق عام القافلة، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حرص على استقبال فريق عمل القافلة من الأطباء والفنيين والفريق المنظم قبل مغادرة الفريق متوجهاً إلي الواحات في رسالة دعم وتحفيز من الجهاز الإداري للدولة لكل الجهود الرامية إلي تقديم خدمات طبية نوعية للأهالي الاكثر إحتياجاً في كل ربوع محافظة الجيزة، مؤكدا أن أكثر من 50 من الفريق الطبى مشاركين في القافلة، حيث يتضمن الفريق الطبي كوادر طبية جامعية وأساتذة في التخصصات الطبية المختلفة وتمريض وفنيين.

مبادرة عينك في عنينا