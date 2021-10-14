لوحة الرسامة السعودية شاليمار شربتلى بالبوستر الدعائي لمعرض متحف اللوفر 2021

اختار متحف اللوفر لوحة الفنانة العالمية شاليمار شربتلي، للبوستر الدعائي «أرت شوبينج» 2012، حيث تشارك شاليمار شربتلي بثلاث لوحات جديدة في معرض اللوفر والذي سيقام بمتحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 22- 24 اكتوبر الجاري.

يضم المتحف العديد من الأعمال الفنية لأهم وأشهر فناني العالم المعاصرين، وقد اختار اللوفر لوحة من لوحات شاليمار شربتلي ضمن 10 رسامين فقط للدعاية للبوستر الدعائي للمعرض.

الرسامة السعودية.. شرف لي وللوطن العربي إختيار لوحتي للعرض باللوفر

وقالت الرسامة السعودية شاليمار شربتلي، إن اختيار لوحة من لوحاتها الفنية الجديدة لتوضع في البوستر الدعائي الخاص بالمعرض، يمثل إضافة مهمة لتاريخها الفني، حيث يعد معرض " آرت شوبينج " واحدا من أهم المعارض الفنية على مستوى العالم.

وأضافت شربتلي، أن المعرض يحتضن سنويا عشرات الأعمال الفنية لأهم فنانى العالم المعاصرين، ويعده الوسط الفنى فى باريس مناسبة مهمة لعرض أهم التجارب الفنية فى العالم، وأضافت أنها تحرص كل عام على المشاركة في هذا المعرض الفني المميز لما فيه من تنوع فني عالمي كبير، كما أنه يعد فرصه هامة لعرض أحدث ابداعاتها الفنية.

شاليمار شربتلي.. ليست المرة الاولى التي تشارك بمعارض عالمية

تمتلك الرسامة السعودية العالمية شاليمار شربتلي شهرة واسعة في عالم الفن التشكيلي، بعد أن نجحت في حجز مكان متقدم لابداعاتها الفنية في متاحف عالمية بحجم اللوفر الفرنسي حيث تشارك هذا العام للمرة الخامسة، فهذه ليست المرة الأولي.

كما اختار فندق "نجرسكو" الذي يُعد من أعرق وأفخم فنادق مدينة نيس الفرنسية على نموذجٍ مبتكرٍ لسيارة من تصميمها، لتتوسط البهو الرئيسى للفندق، والذي يضم مجموعةً نادرة من المقتنياتِ لأهم فنانى العالم مثل مايكل أنجلو، رافاييل سانزيو، رونالدو دافينشى، سلفادور دالى، بابلو بيكاسو.