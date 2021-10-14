أروى جودة بإطلالة بسيطة في حفل افتتاح مهرجان الجونة (صور)

ظهرت الفنانة أروى جودة بفستان فضي طويل على الريد كاربت الخاص بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، واعتمدت في إطلالتها على البساطة مستخدمة ماكياج هاديء أبرز جمال وجهها.

أروى جودة

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، منذ قليل وسط تفاعل فني كبير من جانب النجوم.

ويتواجد في الدورة نجوم كبار منهم النجمة الكبيرة يسرا وأحمد السقا وليلى علوي، والفنانة إلهام شاهين والفنانة سمية الخشاب، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب وغيرهم من النجوم من كل بلدان العالم.

أروى جودة

وتقدم الإعلامية ناردين فرج حفل الافتتاح اليوم بعد اختيارها من جانب إدارة المهرجان كما يقدم محمد رمضان أغنية حفل الافتتاح.