تعليمات هامة من «التعليم» بشأن كتب «كي جي 1و2»

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا للمديريات التعليمية بشأن كتب الصفين «كي جي 1و2».

وجاء نص الخطاب كالتالي:

إيماءا للكتاب الدوري رقم (٢٠) بشأن تعليمات استلام المدارس الرسمية للغات والقومية والخاصة واليابانية والدولية لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأربعه الأولى بالمرحلة الابتدائية، وبالإشارة لماورد بالأسعار الخاصة بالمستوى الأول والثاني من مرحلة رياض الأطفال نحيط علمكم بما يلي:

١- إرجاء طبع كتاب التربية الدينية للمستوى الأول والثاني برياض الأطفال للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢

٢- بخصوص كتب «كي جي 1,2» يتم خصم 50 جنيه من قيمة مصروفات الكتب لحين طباعة كتب التربية الدينية.

٣- كراسة الخط للصف الرابع يتم استلامها من مخازن الوزارة بأكتوبر ولن يتم تسليمها من خلال الشركة المتعاقدة مع الوزارة ضمن باكدچ الكتب وكل مديرية تقوم بتسليمها للمدارس بنفسها كمنبع.

٤- يتم تخفيض قيمة 50 جنيه من مجموع مصروفات الكتب للشركة المتعاقدة مع الوزارة قيمة كراسة الخط وتحدد قيمة الكراسة طبقا لقيمة الأسعار المسلمة للمديرية.