انطلاق حفل افتتاح بطولة العالم للرماية فى العاصمة الإدارية (صور )

انطلق حفل افتتاح بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية التي تستضيفها مصر في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر الجاري، منذ قليل، بقيادة الموسيقار عمر خيرت، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 350 راميا ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية وهى (مصر "الدولة المنظمة"، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال، الارجنتين، أرمينيا، التشيك، المجر، الإمارات، سوريا، السعودية، ليبيا، سوريا).

افتتاح بطولة العالم للرماية

ووقع اختيار اللجنة المنظمة العليا على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغانى التى طالما نالت إعجاب جمهوره.

افتتاح بطولة العالم للرماية

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح، فقرات فنية واستعراضية تقدمها إحدى الفرق الاستعراضية، وكذلك فقرة غنائية يقدمها المطرب الشاب أحمد جمال، ويشارك أيضا فى الحفل الفنان أمير كرارة بتنظيم شركة تذكرتى.

افتتاح بطولة العالم للرماية

كما يشهد الحفل، لأول مرة فى تاريخ مصر، حضور رؤساء الاتحادين الدوليين للرماية فلادمير ليسين رئيس الاتحاد الدولى للرماية خرطوش وجون فرنسوا رئيس الاتحاد الدولى للرماية للأطباق المروحية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للرماية ولفيف من كبار الشخصيات وممثلى 15 دولة، بالإضافة إلى مصر الدولة المضيف للبطولة.

افتتاح بطولة العالم للرماية

فيما أعرب اللواء حازم حسنى، رئيس الاتحاد المصرى للرماية، عن بالغ سعادته بالتواجد فى افتتاح أكبر ميدان رماية فى العالم بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى يستضيف منافسات بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية.

افتتاح بطولة العالم للرماية

افتتاح بطولة العالم للرماية

افتتاح بطولة العالم للرماية

افتتاح بطولة العالم للرماية