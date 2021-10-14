الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجيب ساويرس عن مهرجان الجونة: «السنة دى مختلفة وهنعرض أفلام أكثر»

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

بدأ منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة بحضور عدد كبير من نجوم الفن ورجال الأعمال، لعرض أهم الأفلام العاملية والمحلية.

وقال نجيب ساويرس، خلال حفل الافتتاح لـ«الدستور» إن إدارة المهرجان كانت خائفة في الدورة الأولى فقط، ولكن مع الوقت اكتسبوا ثقة كبيرة، مردفًا: «أول سنة كنا مرعوبين ولكن بعد نجاح أول سنة اكتسبنا ثقة، والسنة دي تختلف بكم الأفلام اللي هتعرض، وفي 7 أفلام مصرية لأول مرة»، مشيرًا إلى أن الاقبال لعرض الأفلام يزيد كل عام، مؤكدًا أن التنظيم مختلف هذا العام بسبب التطور الذي شهده.

وأكد أن هذا العام يشهد تحديا كبيرا بسبب الحريق الذي نشب قبل يوم واحد فقط من حفل الافتتاح، مشيرًا إلى أنه سعى وكل فريق العمل لتلاشي تأجيل المهرجان وإصلاح الأمر بشكل سريع، وهو ما نجحوا فيه بالفعل.

أما عن الإجراءات الاحترازية لتلاشي خطر فيروس كورنا، أكد أنهم حرصوا بشدة على إجراء التحاليل لمعرفة سلبية وإيجابية كل الحضور من كورونا، بالإضافة إلى اشتراط تلقي اللقاح.

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