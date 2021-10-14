التحفظ على 800 كيلو جبن فاسد داخل مخزن دون ترخيص بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية التحفظ على 800 كيلو جبن فاسد وغير صالح للاستخدام الآدمي داخل مخزن دون ترخيص قبل ترويجه بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن دون ترخيص كائنة بمنطقة أبيس، لحيازته كمية من الجبن غير صالحة للاستخدام الآدمي قبل ترويجها بالاسواق.

تم مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسئول وبتفتيشها عثر على كميات من الجبن الواضح عليه مظاهر الفساد والتعفن والتغير في الخواص عبارة عن 140 كرتونة جبن بداخل كل كرتونة 12 علبة بإجمالي 800 كجم جبن، وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.