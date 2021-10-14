ماهر حمودة: «المحامين» في مرحلة فاصلة نشم فيها رائحة الإصلاح للارتقاء بالمهنة

رحب ماهر حمودة، نقيب المحامين بالمنوفية، بنقيب المحامين رجائي عطية، خلال زيارته اليوم إلى النقابة الفرعية.

وقال حمودة: “شرفت المنوفية فأنت ابنها البار وفخر لها، فرجائي عطية محامي بارع، وعالم وفقيه، وتعلمنا منه الكثير”.

وأضاف أن نقابة المحامين تشهد عصرا جديدا، فتم تطوير الخدمات المقدمة الفرعية حيث يتم توزيع المخصصات بشكل عادل، طبقا لعدد أعضاء الجمعية العمومية لكل نقابة، ونتمنى رفعها حتى يتم تقديم المزيد من الخدمات للأعضاء.

وتابع: تم تحديث كافة غرف المحامين بالجزئيات بشكل يليق بالزملاء، وتم التعامل مع أزمة محكمتي السادات ومنوف، بنجاح، وأمر النقيب العام بتحمل النقابة العامة كافة تكلفة الغرفتين.

وأشار: نقابة المحامين في مرحلة فاصلة نشم فيها رائحة الإصلاح للارتقاء بمهنة المحاماة، ونحن خلف النقيب العام ومجلس النقابة، نقدم الدعم لإعلاء كلمة المحاماة.



حضر اللقاء حسين الجمال الأمين العام، وعبد المجيد هارون، أمين الصندوق، ويحيي التوني، وكيل النقابة، وابو بكر الضوه وأسامة سلمان الامناء المساعدين، محمد كركاب، محمد راضي مسعود، محمد عبدالستار بدر، محمد نجيب، أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذ مصطفى البنان عضو مجلس النقابة السابق، وأعضاء مجلس نقابة المنوفية كاملا، وشيوخ المهنة بالمحافظة.



وأكد حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، أن المنوفية أنجبت زعماء حكموا مصر على مر الزمان فهي بلد السياسيين والنقباء والعلماء ورجال القانون، وهذا حديث واقعي، والتاريخ يسجل كل شيء.

وأضاف: نحن في مجلس النقابة نعمل بقيادة النقيب ونتائج الأداء تصل إلى كافة النقابات الفرعية، ويتم الموافقة على جميع طلبات النقابات الفرعية، ومنها نقابة المنوفية، التي تم الموافقة على طلبها بتجديد كافة جزئياتها، وتجهيزها بكل احتياجاتها.



وعقد رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، لقاءا مع شباب محامي معهد المحاماة بالمنوفية، وذلك عقب افتتاحه قاعة النقيب عطية عبده بمقر النقابة الفرعية بعد تجديدها، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية كاملا، وشيوخ المهنة بالمحافظة.