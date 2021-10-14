الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«جيل الخير».. مبادرة شبابية لترميم أسقف المنازل المتهالكة فى الإسكندرية

مبادرة أسقف الستر
مبادرة أسقف الستر

شهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة منذ أيام حيث تعرضت منازل الفقراء للغرق بسبب ضعف أسقف بيوتهم، الأمر الذي توقف عنده مجموعة من الشباب لمساعدة تلك الأسر من ترميم أسقف منازلهم وإدخال بعض مستلزمات الحياة لبيوتهم لاستقبال فصل الشتاء بدون قلق أو ضرر.

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مبادرة أسقف الستر 

مبادرة أسقف الستر وترميم المنازل

يحكي محمد حمدي مؤسس فريق جيل الخير ومؤسس مبادرة اسقف الستر، أنه عندما شاهد الأمطار الغزيرة تتساقط من سماء الإسكندرية في الأيام الماضية قرر على الفور هو وفريقه مساعدة الفقراء بترميم أسقف المنازل إلي جانب إدخال البطاطين و السراير وبعض المفروشات لحمايتهم من برودة الشتاء.

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مبادرة أسقف الستر 

بداية انطلاق مبادرة أسقف الستر وترميم المنازل 

وأضاف أن منذ انطلاق المبادرة عام  2018 حققنا الكثير من المساعدات التي خدمت منازل وأسر الكثير من الفقراء، يستكمل أن فصل الشتاء في الإسكندرية يكون مليئا بالأمطار الشديد قد تكون سيول في بعض الأيام مما يتسبب في تآكل أسقف البيوت الضعيفة و تغمرها المياه من كل جوانبها فيصعب على سكانها العيش بداخلها.

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مبادرة أسقف الستر 

كيفية اختيار المنازل لدخولها ضمن المبادرة

أشار إلى أن اختيار المنازل التي يعاد ترميمها يتم من خلال بحث ميداني يقوم به أحد أعضاء فريق "جيل الخير" ويتم اختيار اسقف المنازل المصنوعة من الصاج او القش لإعادة الترميم، يستكمل نقوم بإزالة السقف المتهالك وصناعة أسقف جديدة من خلال مدها بطبقة من الخشب والأسمنت لحماية الأهالي من مياة الأمطار.

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مبادرة أسقف الستر 

واختتم حديثه أنه يتمنى مساعدة الكثير من الفقراء وأن يقوم هو وفريقه "جيل الخير"  بترميم جميع أسقف المنازل داخل محافظة الإسكندرية وخارجها، وأن يقدم للفقراء الكثير من المساعدات لينعموا بحياة سهلة لا يوجد بها صعوبات.

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مبادرة أسقف الستر 
محافظة الاسكندرية امطار غزيرة الفقراء اسقف بيوتهم الأسر ترميم اسقف منازلهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

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