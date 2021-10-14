نواب السويس يزورون معرض «تراثنا» فى دورته الثالثة (صور)

حرص عدد من نواب مجلس الشعب والشيوخ عن محافظة السويس، على زيارة معرض «تراثنا» في دورته الثالثة.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية بمحافظة السويس عضو مجلس الشيوخ النائب أحمد خشانة، إنه يشعر بسعادة غامرة وفخر أن مصر بها هؤلاء الشباب والشابات الذين أثبتوا جدارتهم وتفوقهم، ولذا كان دعم القيادة السياسية في دعمهم هي شهادة النجاح أن الدولة تسعى لإنجاح منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تعد الركيزة الأساسية في تنمية الاقتصاد المصري.

وأضاف «خشانة» أن مما زاده سعاده هو المستوى المشرف والراقي لشباب السويس ومنتجاتهم التي نالت إعجاب واحترام الجميع.

ووجه رئيس الهيئة البرلمانية امين حزب مستقبل وطن في السويس رسالة لشباب السويس يجب أن يسعوا بقوة فى بدء أي مشروع صغير سيتحول إلى مؤسسة كبيرة، مشيرا إلى ما قابله من نماذج مشرفة أثناء لقائه مع أصحاب المشروعات، أصبحوا رجال أعمال وأصحاب شركات عالمية فكل التحية والتقدير لشباب السويس البطل.

واختتم حديثه قائلا: «شرفت أنا وأخواتي نواب السويس بزيارة لمعرض تراثنا في دورته الثالثة بمشاركة 1500 عارض، بالإضافة إلى مشاركة من بعض الدول الشقيقة كالإمارات والأردن والسودان، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتجارة الإقليمية وتعزيز الروابط بين الشعوب.

ويهدف المعرض إلى تنمية تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المختلفة في إطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم وتصديرها إلى الأسواق الخارجية.

زيارة نواب السويس لمعرض تراثنا

وفي هذا الإطار ترصد «الدستور» أبرز التفاصيل عن معرض تراثنا.

1- يبدأ المعرض اليوم السبت الموافق 9 أكتوبر وينتهى يوم 15 من الشهر نفسه، ويفتح المعرض أبوابه أمام الزوار اليوم من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 10 مساء، وتتغير المواعيد باقي الأيام حيث يتم فتحه يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً.

2-يعد من أهم المعارض التي تحافظ على استمرار الحرف اليدوية التي أصبحت سلعة نادرة في الوقت الحالي.

3- يشارك بالمعرض شباب المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من مختلف المراكز والقرى المصرية في معرض "تراثنا"، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجهاز تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

4-يشمل المعرض جناحا مخصصا لمشروعات شباب المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، والذين استفادوا من خدمات الجهاز المالية وغير المالية، في إقامة وتطوير مشروعاتهم، لتتلائم منتجاتها مع احتياجات السوق والأذواق العصرية من مختلف الحرف التراثية.

5- وفر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خدمات نقل مجانية لانتقال الجمهور للمعرض.

زيارة نواب السويس لمعرض تراثنا

6- تم تخصيص 3 خطوط أوتوبيسات مجانية ومكيفة الهواء لخدمة الزوار، تبدأ رحلاتها من الميادين الهامة والكبرى في القاهرة وحتى مركز مصر للمعارض الدولية، على أن تكون هناك رحلة كل نصف ساعة (ذهابًا وعودة) على مدار اليوم، وتبدأ الرحلات من ١٠ صباحًا فيما تنطلق آخر رحلة من المعرض ١٠ ونصف مساءً.

7- يبدأ الخط الأول من ميدان التحرير (أمام جو باص)- ميدان رمسيس (أمام مسجد الفتح)- ميدان العباسية (أسفل كوبري العباسية)- نادي السكة الحديد- المعرض، والعودة في نفس الخط، فيما يبدأ الخط الثاني من سينما روكسي (مصر الجديدة)- منطقة الكوربة (قبل نفق الثورة)- سنترال ألماظة- سيتي ستارز مول- أول شارع مكرم عبيد- أول شارع عباس العقاد- ميدان الشهيد هشام بركات- المعرض، والعودة في نفس الخط وتكون بداية الخط الثالث من عند محيط مسجد المشير – المعرض، وذلك لنقل الجمهور المترجل إلى مركز المعارض الدولية.

زيارة نواب السويس لمعرض تراثنا

8- تشارك غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، فى المعرض.

9- يستضيف معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، المملكة الأردنية الهاشمية والسودان حيث يشاركا في المعرض، وذلك في إطار تعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب وتشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادي إقليميًا.

10- تم تخصيص أجنحة متميزة لمنتجات الأردن والسودان الفنية والتراثية ومنها المنتجات التراثية المصنعة من الأخشاب والعاج والجلود السودانية، بجانب المشغولات اليدوية ومستحضرات التجميل الطبيعية المعروفة في الأردن.