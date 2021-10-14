الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كشف مجانى وصرف دواء لـ103 مواطنين فى قافلة طبية بالوادى الجديد

قافلة طبية
قافلة طبية

شهدت قرية «بدخلو» التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم، فعاليات قافلة طبية مجانية لأهالي القرية والقرى المجاورة لها.

وقال النائب محمد علي عبد الغني عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان إعلامي له، اليوم، إن القافلة نظمها الحزب قدمت خدماتها بقرية الراشدة، وضمت 5 تخصصات طبية "باطنية – أطفال – جلدية – أسنان – أنف وأذن وحنجرة"، وجرى توقيع الكشف على 103 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها.

وأضاف أن تنظيم القافلة يأتي في إطار التوجهات العامة للدولة، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن منطلق حرص الحزب بالمحافظة على صحة المواطن، للوصول بالخدمة الطبية للمناطق النائية والمحرومة.

وأشار إلى أن القافلة تاتي انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبإشراف جمال آدم أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد.

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شهدت الوادي الجديد فعاليات قافلة طبية مجانية إجراء تحاليل الضغط والسكر المبادرة الرئاسية حياة كريمه للمناطق النائية المحرومة مستقبل وطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

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