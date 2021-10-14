الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محافظ الغربية يكرم أبطال أكتوبر بالمركز الثقافى بطنطا

ثقافة طنطا
ثقافة طنطا

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، احتفالاتها بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، التى تقام برعاية د. إيناس عبدالدايم وزبر الثقافة، حيث شهد د. طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات الندوة التثقيفية عن حرب أكتوبر التي نظمتها المحافظة بمناسبة انتصارات أكتوبر والعيد القومي لها على مسرح المركز الثقافي بطنطا، شارك فيها اللواء أركان حرب ناجي شهود مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وذلك بحضور العقيد أيمن فكري المستشار العسكري.

استعرض اللواء ناجي تاريخ مصر القديم الذي شهد العديد من التحديات حتى تحقق النصر العظيم في السادس من أكتوبر لعام ١٩٧٣، بجانب التحديات التي لا زالت تواجه المصريين وكيفية التغلب عليها، كما قدم عرضاً تفصيلياً عن حروب الجيل الرابع وأسبابها ودوافعها وأساليبها وتطورها وتأثيرها على فكر الإنسان، والتي تهدف إلى تآكل وهدم الدولة من داخلها عن طريق محاولات تقسيمها إلى فئات وطوائف، وخاصةً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد شهود على أهمية توعية الشباب المصري بحقائق حرب أكتوبر المجيدة وتبصيرهم بثقافة المصريين الذين رفضوا الانكسار وأصروا على تجاوز الهزيمة، وطالبهم بضرورة توخي الحذر خلال التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكد من مصداقية ما يتم نشره لعدم الوقوع في أخطاء تؤدي إلى عدم استقرار داخلى، وقام بعرض البطولات والتضحيات التي قام بها المصريون خلال الحرب، موضحاً أهم ملامح خطة الخداع الاستراتيجي التي نفذتها الدولة المصرية وأجبرت العالم أجمع على احترام الدولة المصرية وقيادتها، مستعرضا ما قامت به الدبلوماسية المصرية في استعادة كافة الأراضي المصرية دون إراقة نقطة دماء مصرية.

وجه محافظ الغربية الشكر للواء ناجي شهود، كما أكد  حرصه الشديد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة احترام حقوق المواطن المصري، وعلى أهمية دور الشباب في هذه الفترة، وأن الحرب الآن ليست بالسلاح ولكن بالتعمير والبناء، وهذا ما تسعى إليه الجمهورية الجديدة، واختتمت الندوة بتكريم المحافظ لـ ٦ من أبطال حرب أكتوبر.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة إيناس عبدالدايم وزبر الثقافة طارق رحمي محافظ الغربية

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وائل لطفي

المطوعون!

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