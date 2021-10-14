«روب مشجر».. نسرين طافش تستعد لحفل افتتاح مهرجان الجونة

ارتدت الفنانة نسرين طافش روب مشجر، حيث التقت الصورة من داخل غرفتها الخاصة بها، وانهالت التعليقات الإيجابية على النجمة السورية.

نسرين طافش

ويشهد حفل الافتتاح، العديد من المفاجآت، لعل أبرزها تقديم الفنان محمد رمضان، أغنية حفل الافتتاح، لأول مرة، إذ يواصل البروفات حاليًا بمشاركة مخرج الأغنية حسام الحسيني، إذ سيُقدمها بمُشاركة مُطرب عربي.

يذكر أنّ إدارة مهرجان الجونة السينمائي، برئاسة انتشال التميمي، عقدت مؤتمرًا صحفيًا قبل قليل، داخل مدينة الجونة، بشأن الكشف عن تفاصيل الدورة الخامسة، وذلك بحضور سميح ونجيب ساويرس، والفنانة بشرى مدير عمليات المهرجان، والمخرج أمير رمسيس، المدير الفني، بجانب الفنانة أروى جودة، ومنة شلبي، وإيناس الدغيدي وآخرين.

وخلال اليوم الأول لمهرجان الجونة كرم النجم المصري أحمد السقا في حفل الافتتاح، ويمنحه المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية .

يسرا

كما حرص انتشال التميمي، على مصالحة الفنانة يسرا، على هامش المؤتمر الصحفي، وذلك بعد سوء تفاهم، قد وقع الأيام الماضية، ما دفع يسرا لتوجيه رسالة عتاب إلى مدير مهرجان الجونة السينمائي، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي