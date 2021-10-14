حبس المتهمين بقتل عاطل فى شارع الحلو بطنطا

قررت نيابة قسم ثان طنطا، حبس متهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل عاطل بشارع الحلو.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية يفيد من المقدم أحمد الهرميل مفتش المباحث الجنائية بدائرتي أول وثان طنطا بوصول أمير فاروق ٢٥ عاما مستشفى طنطا الجامعي جثة هامدة إثر طعنات متفرقة.

على الفور شكل فريق برئاسة الرائد محمود عبد الجواد رئيس مباحث ثان طنطا والنقيب عبد المنعم الوكيل وقوة من المباحث السرية للبدء في تفريغ الكاميرات والوصول لمرتكبي الواقعة.

وأفادت التحريات الأمنية بأن هناك خلافات سابقة وقديمة بين المجني عليه والمتهمين وتم تحديد المتهمين في الواقعة وبإعداد خطة لضبطهم تمكن فريق البحث في أقل من ٤ ساعات من ضبط ٢ متهمين في الواقعة.

وجار مناقشة المتهمين وانتداب الطب الشرعي للكشف على المجني عليه وللعرض على النيابة العامة عليه لإنهاء الإجراءات القانونية لدفنه.