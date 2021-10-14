المغرب: تعيين وزير صحة جديد خلفًا لنبيلة الرميلى

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الخميس، خالد آيت الطالب وزيرًا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفًا لنبيلة الرميلي.

ويأتي هذا التعيين طبقا لمقتضيات الدستور، بناء على طلب رفعه رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش، للنظر، بإعفاء نبيلة الرميلي وزيرة الصحة التى تم تعينها الأسبوع الماضي، بناء على طلبها للتفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها وللأعمال المفتوحة بهذه المدينة الكبرى، مما سيؤثر على الالتزامات الكثيرة والمتابعة اليومية التي يتطلبها قطاع الصحة؛ خاصة في ظروف الجائحة.