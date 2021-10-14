«معلومات الوزراء» يعلن تدشين المجلة الدولية للسياسات العامة فى مصر

أعلن مركز المعلومات ودعم متخذ القرار بمجلس الوزراء، أنه بصدد تدشين مجلة دولية تحت عنوان "المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر"، في إطار اهتمامه بتعزيز آليات التواصل المجتمعي ووضع أطر واستراتيجيات وحلول مبتكرة لدعم متخذ القرار في القضايا ذات الأولوية خاصة فيما يتعلق بالسياسات العامة وإتاحة الفرصة للباحثين والخبراء للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في صنع السياسات العامة للدولة، فضلا عن حرصه على مواكبة متطلبات المجتمع العلمي والأكاديمي والاندماج في منظومة البحث العلمي.

وفي هذا الصدد، يعقد المركز الاجتماع الأول لهيئة تحرير المجلة، مساء اليوم الخميس الموافق 14 أكتوبر، عن بُعد، كي يتثنى إصدار المجلة في يناير المقبل، ويستعرض الاجتماع مناقشة رؤية وسياسة المجلة مع هيئة التحرير التي تضم نخبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين من مصر وعدد من دول العالم.

وتهدف المجلة إلى بناء قاعدة عريضة من الباحثين والأكاديميين المشاركين مع المركز في مجالات وتخصصات عديدة ومتنوعة، وكذلك دراسة قضايا السياسات العامة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، وتشجيع باحثي الماجستير والدكتوراه على نشر أبحاثهم المختلفة، كأحد المتطلبات الأساسية للحصول على الدرجات العلمية المختلفة، وكذا تشجيع أعضاء هيئة التدريس على نشر أبحاث الترقي الخاصة بهم في موضوعات السياسات العامة.

كما تستهدف المجلة إثراء المكتبات المصرية والعربية بالبحوث العلمية المحكَّمة في العديد من مجالات السياسة العامة بما يشمل: السياسات الاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية، والتكنولوجية، والاستراتيجية، ذلك إلى جانب تلبية حاجة الباحثين محليًا وإقليميــًّا وعالمياً لنشر الأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية، بما يتيح الفرصة للعديد من الباحثين والأكاديميين لنشر أبحاثهم بالمجلة.

يذكر أن أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، يتولى رئاسة مجلس إدارة المجلة، وتضم هيئة تحرير كل من الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور منى الجرف أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، والدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة ومستشار وزير الثقافة لتطوير المنظومة الثقافية، وأ.د. محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور الكسندر نيدرميير أستاذ في جامعة بون بالمانيا، والدكتور بيتر هولمز عضو في مرصد السياسة التجارية في المملكة المتحدة في جامعة Sussex، والدكتور سوزانا المساح أستاذ مشارك- كلية الإدارة- جامعة زايد، والدكتورة أميرة الحداد أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكبير الاقتصاديين بالمعهد الألماني للتنمية، والدكتورة هدى يوسف كبير اقتصاديين بالبنك الدولي.

كما تضم الهيئة أيضاً الدكتور فريد النجار أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة بنها ومستشار سابق في البنك الدولي وجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بكلية الأداب- جامعة القاهرة، والسفير محمد توفيق سفير مصر الأسبق بواشنطن، والدكتور خالد السقطي عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات- الأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا "القاهرة"، ووزير مفوض الدكتور محمود فتح الله مدير إدارة شئون البيئة ورئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، والدكتورة الشيماء عبدالسلام مدرس العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد- جامعة بني سويف، والدكتور هاني الشامي أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة- جامعة طنطا، ود. محمد باغة أستاذ إدارة الأعمال والتمويل المساعد بكلية التجارة- جامعة قناة السويس، والدكتور سمية عبد المولى أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة وإدارة الاعمال– جامعة حلوان، وأ.د. سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات- الأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا "الإسكندرية"، وأ.د. أحمد وهبان عميد كلية الدرسات الاقتصادية والعلوم السياسية، وأ.د. رولف الترSenior Fellow at Hertie School of Governance، والدكتور حاتم زغلول رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات انوفيشيان وشركة حاتم زغلول أكاديمي، ود. نهال النجار مدرس إدارة الأعمال ومدير مركز التميز في تمكين المرأة، ود. جلال مجيد مستشار أول ب JAFCON Consultants for Productivity Improvements، وأ.د. أيمن البرانسة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الأردن.