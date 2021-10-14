انتخاب الإمارات عضوًا بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم، بأنه تم انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة عضوا بمجلس حقوق الإنسان بعد حصولها على 180 صوتا.

وفازت دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية مجلس حقوق الإنسان، اليوم، للفترة بين 2022-2024 بعد حصولها على 180 صوتاً، خلال انتخابات بالاقتراع السري في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك انتخابات بالاقتراع السري، حسبما أفادت صحيفة الخليج الإماراتية.

وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: «نبارك فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-2024 في الانتخابات التي جرت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الفوز بـ180 صوتاً، يستند إلى سجل مقدر دولياً في ملف حقوق الإنسان وتجربة ناجحة في مجالات عديدة مثل تمكين المرأة والتسامح وحقوق العمالة والتي ستشكل إضافة نوعية للمجلس».

وفازت أيضا الولايات المتحدة بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ168 صوتا.

وأجرت الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخابات بالاقتراع السري المباشر، وبشكل فردي على شغل 18 مقعداً في مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضواً.

وجرت الانتخابات حسب المجموعات الإقليمية المعتمدة، حيث يساوي عدد المرشحين هذه المرة عدد المقاعد المفتوحة في مجلس حقوق الإنسان.

ولشغل المقاعد الخمس الشاغرة، ترشحت عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، كل من الإمارات وماليزيا وقطر والهند وكازاخستان.

بينما ترشحت عن المجموعة الإفريقية كل من: الصومال والكاميرون وبنين وإريتريا وجامبيا لشغل أيضا المقاعد الخمسة الشاغرة.

وإلى جانب تلك الدول، تقدمت للترشح كل من الجبل الأسود وليتوانيا لشغل المقعدين الشاغرين في مجموعة دول أوروبا الشرقية.

فيما تقدمت من مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كل من باراجواي وهندوراس والأرجنتين لشغل المقاعد الثلاثة الشاغرة.

أما الولايات المتحدة وفنلندا ولوكسمبورج فترشحت لشغل المقاعد الشاغرة الثلاثة، عن مجموعة دول أوروبا الغربية وبلدان أخرى.