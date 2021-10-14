برلمانية: مشاركة مصر فى معرض ريمنى السياحى «خطوة ممتازة»

أكدت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن مشاركة مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار في فعاليات مؤتمر ومعرض TTG ريمني السياحي المُنعقد حالياً في مدينه ريمني الإيطالية والذي بدأت فعالياته وتستمر حتى 15 أكتوبر الجارى خطوة ممتازة ولها أهميتها في الترويج للمقاصد السياحية والمعالم الآثرية المصرية نظرا لكون هذا المعرض يعد أحد أكبر وأهم المعارض المهنية التي تهدف إلى مواكبة التغيرات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها سوق صناعة السياحة حول العالم ويشارك فيه قرابة الـ 60 دولة تمثل أهم الأسواق السياحية العالمية، ومن ثم فإن التواجد المصري في فعاليات هذا الحدث تؤكد مكانة المقصد السياحي المصري على خريطة السياحة العالمية وتعزز التعاون السياحي بين مصر والدول الأخرى المشاركة.

وقالت النائبة نورا على إن مشاركة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذا المعرض لها مردود إيجابى قوى على قطاع السياحة نظراً لأهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائحين الإيطاليين، حيث إنه سيكون في مقدمة المقاصد السياحية بالنسبة لهم خلال الفترة المقبلة، مضيفة أن هذا المعرض يعد حدث ضخم في إيطاليا وفرصة كبيرة للترويج لكنوز مصر الآثرية، ومعالمها السياحية في الوقت الذى يتم فيه الترويج للسياحة العالمية في إيطاليا وتسويق عروضها السياحية في جميع أنحاء العالم .

ونوهت رئيس سياحة النواب بأن معرض ريمني السياحي فرصة لعرض إنجازات الدولة المصرية التي تمت خلال السنوات الماضية والمشروعات القومية العملاقة التي كان لها مردود إيجابى قوى في تنشيط حركة السياحة في ضوء توجيهات ومتابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالإضافة لعرض الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تم اتخاذها ونفذتها الحكومة المصرية بنجاح خلال تداعيات أزمة فيروس كورونا وتم تطبيقها في المطارات وكافة المزارات السياحية والأثرية وكذلك الفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية والتي كان لها بالغ الأثر في الحفاظ على المواطنين والعاملين بالقطاع وكذلك السائحون وإعطاء الثقة في أمان وسلامة المقصد السياحي المصري وهو ما يعكسه ثقة السائحين الذين زاروا مصر من مختلف الدول منذ استئناف حركة السياحية الوافدة لمصر في يوليو 2020 التي كانت أكبر دليل مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار.