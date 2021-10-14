الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية اليمنى يبحث مع المبعوث السويدى التطورات السياسية

بن مبارك والمبعوث
بن مبارك والمبعوث السويدي

بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، مع المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي، التطورات السياسية في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام.

وعبر الوزير اليمني عن تقدير اليمن للجهود التي تبذلها السويد للمساهمة في حل الأزمة، مؤكدا أن وقف الحرب وإحلال السلام، يعتبر هدفا مشتركا للحكومة والمجتمع الدولي.

انتهاكات إنسانية جسيمة نتيجة للحصار

وأشار لما تتعرض له العبدية في محافظة مأرب من انتهاكات إنسانية جسيمة نتيجة للحصار المفروض عليها من قبل مليشيا الحوثي، وتعرضها للقصف المتواصل بالصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة ومنع المليشيا دخول الغذاء والدواء وإجلاء الجرحى والمرضى والمصابين، الأمر الذي يعرض أكثر من 35 ألف نسمة من المدنيين لخطر الإبادة.

الانتهاكات الحوثية في عموم اليمن

وأوضح الوزير اليمني أن الانتهاكات الحوثية في عموم اليمن زادت بشكل ملحوظ وأصبحت المليشيا أكثر دموية في استهدافها للمدنيين نتيجة لفشلها في أرض المعركة، مؤكدا أن الانقلابيين إنما يخوضون حربا عبثية ولن يصلوا من خلالها إلى تحقيق أي مكاسب سوا مزيدا من الخسائر البشرية والمادية، وإطالة أمد الحرب خدمة للأجندة الإيرانية الساعية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

المبعوث السويدي

من جانبه، أكد المبعوث السويدي، استمرار دعم بلاده لليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة في حل الأزمة وإحلال السلام، وكذا دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.

مارك لوكوك مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية

وعلى سياق متصل، قال مارك لوكوك مساعد الأمين العام للشئون الإنسانية، أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، إن مليشيات الحوثي أطلقت صواريخ باليستية على محافظة مأرب.

وأكد مساعد الأمين العام للشئون الإنسانية، أنه يحتاج لتمويل مالي عاجل لتنفيذ عدد من البرامج الإغاثية والصحية في اليمن.

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

طالب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، بوقف التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي في محافظة مأرب.

وقال المبعوث الأممي في إحاطته الثانية أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، إن "التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي في محافظة مأرب يجب أن يتوقف"، مشددا على أن "كافة أبناء الشعب اليمني متفقون على ضرورة إنهاء الحرب".

وكشف غروندبرغ على تحركاته السياسية، وأوضح أنه أجرى "مشاورات في اليمن ومع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لبحث سبل إنهاء الأزمة".

مبارك انتهاكات مليشيا الحوثي وزير الخارجية اليمني الانتهاكات الحوثية المبعوث السويدي

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وائل لطفي

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