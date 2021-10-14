28 أكتوبر.. الحكم فى اتهام حسن شاكوش بسب وقذف ريهام سعيد

قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح الاقتصادية، حجز دعوى الإعلامية ريهام سعيد ضد المطرب الشعبي حسن شاكوش تتهمه فيها بالسب والقذف؛ للحكم في جلسة 28 أكتوبر الجاري.

وترافع شعبان سعيد المحامي عن الإعلامية ريهام سعيد، وقدّم تقريرا يُثبت صحة الاتهامات المُوجهة للمطرب الشعبي، وطالب بتوقيع أقصى عُقوبة عليه.

وكان المحامي شعبان سعيد، دفاع الإعلامية ريهام سعيد، قد تقدم ببلاغ ضد المطرب الشعبي، اتهمه بنشر فيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، يُهاجم مُوكلته بعبارات تحمل معاني السب والقذف وخدش لسمعة العائلة.