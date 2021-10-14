الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«أمن الشرقية» يكشف لغز مقتل صياد في أبوحماد ويضبط المتهمين

جثة
جثة

نجحت مباحث الشرقية فى كشف غموض واقعة مقتل صياد، اتضح أن مرتكبى الواقعة عاطلان من العناصر الإجرامية بطعنة بسلاح أبيض لمقاومته لهما أثناء قيامهما بسرقة دراجته البخارية.

تلقى اللواء مدير أمن الشرقية بلاغا من أهالى عزبة بيريلى بمركز الزقازيق بالعثور على جثة لشخص فى العقد السادس من عمره بطريق بحر أبوالأخضر وبه طعنة نافذة بالصدر.

فتوصلت التحريات الأولية إلى أن الجثة لصياد 65 عاما من قرية الغار التابعة لمركز الزقازيق وأنه أثناء قيامه بمزاولة مهنته فى صيد الأسماك فوجئ بمداهمة مجهولين ملثمين له يحاولان سرقة دراجته البخارية وعندما قاومهما قاما بطعنه بمطواة طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته.

توصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث إلى أن مرتكبى الواقعة عاطلان من مركز الزقازيق وشهرتهما "سمك" و"مسمار" والسابق ضبطهما لاتهامهما فى العديد من جرائم السرقة.

تمت إحالتهما للنيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

مدير أمن الشرقية الشرقية امن الشرقية العثور على جثة مدير المباحث سلاح أبيض العناصر الإجرامية جنوب الشرقية

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وائل لطفي

كعب أخيل

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