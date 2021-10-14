الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب فيديو الرقص فى الطريق العام بالإسكندرية

الداخلية
الداخلية

كشف رجال الأمن ملابسات تداول مقطعي فيديو عبر تطبيق «تيك توك» يظهر خلالهما شخص يؤدي بعض الحركات الاستعراضية «رقص بالطريق العام».
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطعي فيديو عبر تطبيق «تيك توك»، الأول يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بأداء بعض الحركات الاستعراضية "الرقص" أعلى الرصيف ويظهر خلفه بعض رجال الشرطة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، والثانى يظهر خلاله ذات الشخص يقوم بذات الحركات بمنتصف الطريق على خط عبور المشاة أمام السيارات خلال توقفها بإحدى الإشارات المرورية بذات دائرة القسم. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بقيامه بذلك على سبيل الهواية للحصول على عدد كبير من المشاهدات على تطبيق «تيك توك»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الإسكندرية رجال الشرطة جهود أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة سيدى جابر علي الرصيف الاستعراضية

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المطوعون!

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