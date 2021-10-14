سكرتير عام مطروح يبحث تنفيذ مبادرة «نور الحياة» لعلاج ضعف الإبصار

عقد اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي صندوق تحيا مصر بشأن تنفيذ المبادرة الرئاسية (نور الحياة) بمدينة مرسى مطروح لمكافحة مسببات ضعف الإبصار الأسبوع المقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد على متولى وكيل وزارة الصحة وفتحي الجمل مدير التضامن الاجتماعي وخالد عبد الحميد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وماجد عز مدير فرع الصندوق بمطروح.

سكرتير عام مطروح

وأكد اللواء أشرف إبراهيم على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية بالمحافظة والصندوق لتذليل أي عقبات وإنجاح عمل القوافل بالمحافظة والوصول الى المستهدف منها مع الإعلان عن القافلة بالصفحة الرسمية للمحافظة وإذاعة مطروح الإقليمية لتعريف المواطنين بها وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

سكرتير عام مطروح

وأشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ أعمال أولى قوافل المبادرة بالمحافظة يوم السبت القادم الموافق ١٦ أكتوبر الجاري لمدة ٦ أيام بمقر النادي الاجتماعي بمدينة مرسى مطروح وتشمل القافلة إجراء المسح الطبى والتشخيص المبكر لمسببات ضعف الابصار مع عمل النظارات الطبية بالمجان داخل القافلة و تحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحي لمستشفى مطروح العسكرى.

سكرتير عام مطروح

وتابع أنه سيتم التنسيق مع المحافظة لدفع قافلة بمدينة الضبعة والعلمين فى شهر نوفمبر القادم، ومدينة براني والسلوم فى شهر ديسمبر القادم وذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بالنهوض بصحة المواطن والتخفيف عنه.