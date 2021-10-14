«صحة المنوفية»: تدشين 10 مراكز لقاح لفيروس كورونا بالتعاون مع مديرية الأمن

تواصل الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن بالمنوفية، وبحضور اللواء صلاح سالم مساعد مدير الأمن والدكتور محمد العسكري مدير عام إدارة الطب الوقائي وفريق الوقائي بالمديرية من أجل تدشين (10) مراكز لقاحات بالمرور وجوازات السفر وتصاريح العمل بجميع مراكز المحافظة لتطعيم السادة المواطنين المترددين على تلك المصالح الحكومية، بجميع المراكز والمدن التابعة لمحافظة المنوفية.

حيث اطمأن وكيل الوزارة على انتظام عمل الفرق، والإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً على المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.