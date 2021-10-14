الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 75 طن مخلفات خلال حملات نظافة في المنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بالمنيا

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في رفع 75 طن مخلفات خلال حملات نظافة ورفع المخلفات والتراكمات وإزالة الإعلانات المخالفة بدون ترخيص بالشوارع وإيقاف وإزالة حالة مخالفة في المهد بالبناء المخالف بدون ترخيص، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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قال أحمد عمران رئيس الوحدة المحلية لقريه بني أحمد الغريبة إن قسم البيئة بالقرية قام برفع 25 طن من المخلفات والتراكمات من جميع نقاط التجمع بالقرية ونقلها إلى المقالب العمومية.

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وأضاف حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير أنه تم رفع 25 طن من المخلفات والتراكمات من طريق السبخة من كوبري أبو طراف إلي كوبري عزبة الحكيم.

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وأوضح إسلام عبدالسلام مدير إدارة الإعلانات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وفريق العمل بالإعلانات بالتعاون مع إدارة الإشغالات، أنه تم شن حملة على العقارات التي بها لافتات غير مرخصة وتم توجيه إنذارات لأصحاب اللافتات وتم التعاون من قبلهم وإزالة اللافتات بمعرفتهم.

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ووجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا إنذارات أصحاب المحال التجارية والمؤسسات والشركات، بعدم وضع إعلانات سواء من خلال الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين إلا بعد إصدار التراخيص اللازمة قانونًا من خلال الإدارة العامة للإعلانات برئاسة مركز ومدينه المنيا. وكل من يخالف ذلك يقع تحت طائله القانون 119 لسنه 2008، سواء كانت أشخاص طبيعية، أو شركات اعتبارية، أو شركات دعاية وإعلان.

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وأكد عادل عوض رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل علي استمرار وتكثيف حملات النظافة بالقرية حيث تم رفع 25 طن من المخلفات والتراكمات من قرية طوه والعزب المجاورة ونقلها الى المقالب العمومية للحد من انتشار الامراض والفيروسات وخاصةً فيروس كورونا.

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كما تابع رئيس القرية إيقاف وإزالة أعمال مخالفة بالمهد بمساحة 8 أسهم بعزبة محفوظ بقرية طوخ الخيل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، مشيرا إلى أن هناك تعليمات من اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا على المتابعة المستمرة لكل الأعمال، ورصد أي شكل من أشكال التعديات والتصدي لها بكل قوة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

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المنيا رفع ىمخلفات إزالة إعلانات مخالفة إزالة حالة تعدي أحمد عمران اللواء ياسر عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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