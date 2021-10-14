الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يبحث ضخ البيض والدواجن في المنافذ الحكومية بأسعار مناسبة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع المهندس محمود العناني رئيس مجلس إدارة اتحاد الدواجن طرح كميات كبيرة من البيض والدواجن في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي التموين والزراعة بأسعار مناسبة؛ لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك وضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

 وقال وزير الزراعة إن اتحاد الدواجن على استعداد أيضًا لتلبية احتياجات جميع المنافذ الحكومية الأخرى، لافتًا إلى أن قطاع الدواجن من القطاعات الاستراتيجية الناجحة والتي تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض واللحوم البيضاء ويستوعب حوالي 4 ملايين فرصة عمل وأكثر من 100 مليار جنيه استثمارات.

 وأكد أن الدولة حريصة توفير الدواجن والبيض بأسعار عادلة ومناسبة للمستهلك والمنتح مع  استمرار نجاح صناعة الدواجن والحفاظ عليها.

وحضر اللقاء الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، والدكتور محمد صالح عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن.

وزير الزراعة يبحث اتحاد الدواجن البيض والدواجن المنافذ

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