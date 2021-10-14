وزير النفط العراقي يقدم 4 حلول لتفادي أزمة ارتفاع سعر الغاز

استعرض إحسان عبد الجبار وزير النفط العراقي، بعض الحلول الممكنة لتفادى أزمة ارتفاع سعر الغاز، التى قفزت لمستويات قياسية منذ ما يقرب من 60 يوماً، وأثرت على معظم اقتصاديات البلدان المستوردة للغاز ومنها أوروبا.

نقاشات موسعة حول مستقبل الطاقة في العالم

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات منتدى الطاقة العالمي المنعقد في روسيا، وشهد نقاشات موسعة حول مستقبل الطاقة في العالم، وخطط إحلال الطاقة النظيفة.

كما ناقش المنتدى، الارتفاع الحاد لسعر الغاز في العالم خاصة أوروبا، وأهم العوامل والأسباب التي أدت إلى ذلك، وتأثير الارتفاع على خطط التحول للطاقة النظيفة.

وقدم وزير النفط العراقي 4 اقتراحات لحل أزمة الطاقة العالمية، خاصة في أسواق الغاز، والتى جاءت كالتالي :

1- زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز عالميًا، ودعم مشروعات تطوير الإنتاج، من أجل تلبية الطلب المتنامي في الأسواق على الوقود النظيف.

2- تنظيم سوق الغاز العالمي، والإسراع بتنظيم آليات تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، من قبل الدول المنتجة.

3- معالجة حالة الإرباك الحاصلة في الأسواق العالمية نتيجة نقص الامدادات من قبل الدول المنتجة، وسط زيادة كبيرة في الطلب.

4- ضرورة استفادة الدول المنتجة للغاز من تجربة "أوبك +" في التعاطي الواقعي مع الإنتاج والاستهلاك العالمي ومعالجة التحديات والأزمات التي تواجهها .

والتقى وزير النفط العراقي -على هامش أعمال المنتدى- عددًا من وزراء النفط والطاقة والمسؤولين والشخصيات في بعض الدول، حيث بحث تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وبما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد عبدالجبار اتخاذ العراق خطوات مهمة في ملف الغاز، تمثلت باستقطاب استثمارات عالمية لمعالجة الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة نظيفة، فضلًا عن تكثيف عمليات الاستكشافات في المناطق التي تحتوي على تراكيب هيدروكربونية، وخصوصاً الغازية منها.

ويخطط العراق إلى تحقيق 80% على الأقلّ اكتفاءً ذاتيًا من احتياجاتها من الغاز بحلول عام 2025.من خلال اتوقّف عن حرق الغاز المصاحب للعمليات النفطية، و تنفيذ العديد من المشروعات للاستفادة من الغاز في توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

كما تهدف بغداد للوصول إلى إنتاج 4 مليارات قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز بحلول 2025.