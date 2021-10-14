الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تشغيل ٥٠٠ مكتب بريد بالمحافظات يومي الجمعة والسبت لتيسير سداد المصروفات الدراسية

شريف فاروق
شريف فاروق

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة اتخذت تدابير وإجراءات لتيسير سداد المواطنين للمصروفات الدراسية عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، حيث تقرر تشغيل ٥٠٠ مكتب بريد بجميع المحافظات لتقديم كافة الخدمات للمواطنين يومي الجمعة والسبت ١٥ و١٦ أكتوبر على أن تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً ويوم السبت ابتداء من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أنه تم تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب وتقديم الخدمات للمواطنين علي أكمل وجه ومتابعة انتظام حركة سير العمل وتأدية كافة الخدمات للمواطنين بالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت بالإضافة لتغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين وتيسير سداد المصروفات الدراسية على أولياء الأمور.

البريد تشغيل مكتب البريد المحافظات الخدمات المصروفات المدرسية اقتصاد مصر

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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