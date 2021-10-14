الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

أبرزهم محمد رمضان.. نجوم يغادرون مهرجان الجونة السينمائي بعد حفل الافتتاح

محمد رمضان
محمد رمضان

ساعات قليلة وينطلق حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بمشاركة العديد من نجوم الفن والغناء.

وعلمت «الدستور» أن هناك عددًا كبيرًا من النجوم سيغادرون مقر إقامة المهرجان عقب الحفل مباشرة، وذلك بسبب التزامهم بأعمال فنية.

ويأتي على رأس هؤلاء النجوم الفنان محمد رمضان، والفنانة ريهام عبدالغفور، والنجمة هند صبري.

 ويقدم الفنان محمد رمضان و«ريدوان» أغنية حفل الافتتاح باسم «جو البنات»، وسط تواجد عدد كبير من النجوم.

وشهدت استعدادات مهرجان الجونة 2021 حالة من الجدية من كل المتواجدين في الحدث في كل الأقسام، حيث انتهى القائمون على حجز التذاكر ودخول المشاركين والجمهور للقاعات من كل الأمور الفنية والتقنية، وبدأت شبابيك الحجز خلال الساعات الماضية في استقبال طلبات الحجز بالفعل، كما تم الانتهاء من كل الأمور الخاصة بعرض الأفلام في السينمات التي خصصتها إدارة المهرجان.

وخلال الساعات الماضية وعلى مدار 24 ساعة انتهى أكثر من ألف عامل ومهندس من كل أعمال الترميم والطلاء الخاصة بالمنطقة التي تحيط بالقاعة التي سيقام فيها حفل الافتتاح، بعد الحريق الذي شب بها صباح أمس، وأشاد كل المتواجدين بالعمال والهمة الكبيرة التي قاموا من خلالها بإنجاز المهمة في وقت قياسي ليدخل الحضور حفل الافتتاح اليوم دون أي أزمات.

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