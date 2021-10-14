الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

إنفوجراف.. مجهودات الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال 9 أشهر

علاج الإدمان
علاج الإدمان

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إنفوجراف على الصفحة  الرسمية للصندوق عبر "فيسبوك"، يتضمن مجهودات الخط الساخن "16023" في الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2021، حيث بلغ عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، 102 ألف و407 مرضى، ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، منهم 4914 حالة من المناطق الجديدة "بديلة العشوائيات" مثل الآسمرات وبشاير الخير والمحروسة وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية. 
 
‏‫وتضمن الإنفوجراف، أنه خلال شهور مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر 2021، تقدم 8275 موظفا بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان، ما يشير إلى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة للخط الساخن، خاصة بعد التصديق على قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، والذي سيتم تنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره، حيث من المقرر بداية العام المقبل بجانب تنفيذ حملات التوعية على مدار الأشهر الماضية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة في العديد من المحافظات لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة لدى العاملين وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتتنوع خدمات الخط الساخن 16023 بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة، كذلك المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.
 

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مخدرات صندوق مكافحة الادمان القطاع الحكومي وزيرة التضامن التضامن الجهاز الإداري للدولة مرضى الإدمان بشاير الخير الخدمات العلاجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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