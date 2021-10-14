الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة والآثار» تشارك في مؤتمر ومعرض «TTG ريمني» بإيطاليا

الجناح المصري المشارك
الجناح المصري المشارك بمعرض إيطاليا

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات مؤتمر ومعرض "TTG ريمني" السياحي والمُنعقد حالياً في مدينة "ريمني" الإيطالية والذي بدأت فعالياته أمس وستستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.

ويعد هذا المعرض من أهم المعارض السياحية الدولية في السوق السياحي الإيطالي، وتشارك فيه مصر هذا العام بجناح مساحته 96 مترا مربعا.

وسافر ماجد أبوسديرة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئةن إلى مدينة ريمينى بإيطاليا على رأس وفد من الهيئة، وحضر حفل افتتاح المعرض الذي شارك فيه ما يقرب من 60 دولة تمثل أهم الأسواق السياحية العالمية، واستهل لقاءاته المهنية خلال المعرض بالاجتماع مع كبري منظمي الرحلات الإيطاليين لبحث سبل استعادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالي لمصر.

وأكد منظمو الرحلات على أن هذا التوقيت هو الأنسب للبدء في العمل بشكل مكثف للترويج لمصر في السوق الإيطالي من خلال استخدام الأدوات الترويجية المختلفة، لافتاً إلى أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائحين الإيطاليين حيث أنه سيكون في مقدمة المقاصد السياحية بالنسبة لهم خلال الفترة المقبلة، وأعرب عن تفاؤله الشديد بالموسم السياحي المقبل.

وخلال اللقاء، قام ماجد أبوسديرة، بعرض آخر مستجدات قطاع السياحة المصري، واستعراض الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، وتطبقها في المطارات وكافة المزارات السياحية والأثرية وكذلك الفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية.

وأكد على أن تلك الإجراءات كان لها بالغ الأثر في الحفاظ على المواطنين والعاملين بالقطاع وكذلك السائحين وإعطاء الثقة في أمان وسلامة المقصد السياحي المصري وهو ما يعكسه ثقة السائحين اللذين زاروا مصر من مختلف الدول منذ استئناف حركة السياحية الوافدة لمصر في يوليو 2020 والتي كانت أكبر دليل أن الوضع الصحي في مصر آمن تماماً.

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