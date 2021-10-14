الجيزة تزيل تعديات علي أملاك الدولة بالمنطقة الصناعية بعرب أبوساعد

واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها للتصدي لكل مخالفات البناء والتعديات على أراضٍ أملاك الدولة في ضوء التوجيهات الدورية الصادرة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لكل الأجهزة المعنية بضرورة منع التعدي علي أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذلك الإطار قام الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بمنطقة عرب أبوساعد وتحت إشراف من المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد برصد محاولة بناء وتعدٍّ علي أملاك الدولة بالمنطقة الصناعية بعرب أبوساعد، وقد تم التصدي لها علي الفور وإزالتها في المهد من خلال اللجنة المشكلة من الجهاز التي ضمت المهندس عبدالله حسين- رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية بعرب أبوساعد وهشام مصطفى أمين- نائب رئيس الجهاز والإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات.

وقد تم التحفظ على ماكينة لحام وأسطوانات أكسجين وأسطوانة غاز كبيرة ومقص حديد وعروق خشب وأسياخ حديد وبرميل خلاط وكوريك، وتم إيداعها بمخازن الجهاز وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة قانونًا بشأنها.