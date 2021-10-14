الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

5.54% نسبة علاج الإناث من الإدمان من خلال صندوق مكافحة التعاطي

علاج الإدمان
علاج الإدمان

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين  القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه وفقًا لبيانات الخط الساخن لعلاج الإدمان خلال الـ9 أشهر الأولى  من 2021 فان نسبة الذكور الذين استفادوا من الخدمات 94.46% بينما بلغت نسبة الإناث 5.54%.

وفيما يخص أبرز استفسارات الموظفين ممن تقدموا للعلاج  خلال الفترة الماضية، أكد الصندوق أنها  تدور حول مدى سرية البيانات والمسائلة القانونية وموعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات ،وتم التأكيد عليهم بأن العلاج يتم فى سرية تامة وأن من يتقدم طواعية للعلاج لن يقع تحت اي مسائلة قانونية، كما أنه من المقرر بدء تطبيق القانون اعتبارًا من منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وأعلن الصندوق عن تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة، بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية وسط إجراءات احترازية مكثفة، حيث تم التنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في المحافظات لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة لتذليل أي عقبات تواجه الحملات، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطي المخدرات، موضحًا أنه تم الكشف على 400 ألف موظف بالجهاز الإداري منذ انطلاق الحملات وحتى الآن.

وأكد عمرو عثمان مدير صندوق علاج الإدمان، أن الهدف الأساسي لهذا القانون هو حماية الأبرياء والتقليل بشكل كبير من حوادث الطرق بشكل عام، مؤكدًا أن هذا القانون لا يهدف الى تقليل عدد العاملين ولكن الهدف الأساسي من هذا القانون هو دعوة المتعاطي للمخدرات للتقدم للعلاج  من خلال الآليات التي تقدمها الدولة.
 

مجلس الوزراء التضامن الاجتماعي الادمان وزيرة التضامن الاجتماعي توجيهات رئيس الجمهورية المواد المخدرة الخط الساخن الخط الساخن لعلاج الإدمان

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وائل لطفي

المطوعون!

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