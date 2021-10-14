الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن يسجل 28 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

كورونا في اليمن
كورونا في اليمن

قالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن، إن أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس سجلت اليوم الخميس ارتفاعًا طفيفًا مع بدء انحسار الموجة الثالثة للجائحة في البلاد المستمرة للشهر الثاني.

وذكرت اللجنة، في بيان، أنه تم تسجيل 28 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في 7 محافظات و4 حالات وفاة موزعة بالتساوي في كل من محافظة حضرموت بشرق البلاد وعدن وهما البؤرتان الرئيسيتان لتفشي الوباء، ارتفاعًا من 27 إصابة وحالتي وفاة أمس الأربعاء .

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بجنوب وشرق البلاد إلى 9467 إصابة، تعافى منها
5975 ولا تزال هناك 1699 حالة نشطة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1793.

اللجنة الوطنية للطوارئ اليمن كورونا في اليمن الاصابات الموجة الثالثة

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المطوعون!

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