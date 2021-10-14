الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تكشف عن 9 خطوات لتكويد مزارع تصدير الحاصلات الزراعية

مزارع
مزارع

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في إدارة الحجر الزراعي، عن 9 خطوات لتسجيل المنشأت التصديرية في المنظومة الجديدة للتكويد للحاصلات الزراعية.

وجاءت خطوات التسجيل كما وردت فى القرار الوزارى الخاص بمنظومة التكويد الجديدة للمزارع كما يلي: 

1- يقتصر فرز وتجهيز وتعبئة ومعالجة وتخزين المحاصيل الزراعية الناتجة من المزارع التصديرية بغرض التصدير للخارج على أماكن معتمدة ومكودة من الحجر الزراعى.

2- يتقدم مسئول التصدير بالمنشأة بطلب للحجر الزراعى لاعتماد وتكويد المنشأة التصديرية موضح به العنوان والمساحة مع توضيح الأصناف المراد تجهيزها بالمنشأة.

3- يتم تقديم المستندات الدالة على ملكية المنشأة أو عقود الإيجار السارية والموثقة وكذلك الرسم الكروكي للمنشأة.

4- يقوم الحجر الزراعى بأستقبال طلبات المنشآت الراغبة فى التكويد وتقدير الرسوم والتفقات الازمة وتحصيلها وتكليف لجان للمعاينة.

5- تقوم لجنة المعاينة بالتأكد من ملائمة المنشأة لإعداد المحاصيل المراد تشغيلها بالمنشأة من الناحية الفنية وفقاً للمعايير الدولية للصحة النباتية.

6- يتم اعتماد المنشأة أو اقرار بعض الإجراءات التصحيحية أو إعادة المعاينة أو عدم توافق المنشأة مع شروط الاعتماد ورفضها وذلك فى ضوء نتيجة المعاينة.

7- يتم إصدار شهادة اعتماد تشغيل منشأة تصديرية وفقاً لاشتراطات الصحة النباتية بغرض اعداد منتجات زراعية للتصدير، ويتم الاعتماد سنوياً بعد التأكد من إلتزام المنشأة بشروط الاعتماد، ويقوم الحجر الزراعي بإصدار قائمة المنشأة المتعددة لكل محصول تصديرى.

8- تلتزم المنشأت التصديرية بإستلام الخام الواردة من المزارع المكودة فقط، والتأكد من وجود رقم الكود علي عبوات الخام، والاستلام فى وجود مفتش صحي.

9- فى حالة ثبوت قيام المنشأة بمخالفة الاشتراطات من بالاعتماد أو قيامها بمخالفة إجراءات الحجر الزراعى أو رفض أى شحنات مصدرة منها للخارج يتم إلغاء اعتماد المنشأة ووقف التعامل معها لحين انتهاء التحقيقات وإعادة تقييم المنشأة دون الإخلال بأى عقوبات أخرى منصوص عليها بقرارات وزارية أخرى، ويتم تحديد فترة الإيقاف فى ضوء نتائج التحقيقات وإعادة التقييم.

الزراعة تكشف 9خطوات للتكويد مزارع تصدير الحاصلات

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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