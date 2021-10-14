البنك الأوروبي: نحرص على ضمان ممارسة التصدير بشكل فعال

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن هناك حرصًا لضمان ممارسة التصدير بشكل فعال للمشروعات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أنه يجب على أصحاب المشروعات أن يكونوا على معرفة جيدة بأحدث الأدوات المتعلقة بالتصدير.

وتشمل هذه خيارات التمويل التجاري وخطابات الاعتماد وطرق الدفع والاتفاقيات التجارية وبالإضافة إلى تحديثات "إنكوترمز" وغيرها.

وبناءً على ذلك، خصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين (اكسبولينك)، تدريب عبر الإنترنت لمدة 5 أيام بهدف تعزيز الفرص التجارية الدولية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة.

القطاعات المطلوبة:

قطاع الأغذية المصنعة، والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى منسوجات المنازل و الملابس الجاهزة، والأجهزة المنزلية والأثاث، بحضور أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة ، ومديرو التصدير ، وخبراء التجارة من القطاعات المذكورة أعلاه فقط.

يعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، حيث وقع اتفاقات تمويلية مع عدة بنوك مصرية لتقديم قروض للشركات المحلية كجزء من استجابة البنك الأوروبي لمبادرة "حزمة التضامن" وإنعاشها؛ ومن شأن حزمة الاستجابة المشار إليها أن توفر السيولة المطلوبة بشكل عاجل ورأس المال العامل وإعادة هيكلة الميزانية العمومية وتمويل التجارة ودعم البنية التحتية.

وأشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقدرة الشباب المصري في إنشاء مشروعات خاصة بهم في ريادة الأعمال، لافتًا إلى أن الشباب المصري يستغل كل فرصة لتوسيع معارفهم وبناء وتنمية مهاراتهم.

ويتناول التدريب جوانب مختلفة من قيادة الأعمال، بما في ذلك التمويل والتسويق والشبكات والاستدامة، ويترأس الدورة التدريبية ياسر غلاب وحسام عبدالغفار مدربي التسويق الدولي.