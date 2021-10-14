الخميس 14 أكتوبر 2021
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مصر

«الصحة»: تلقى لقاح كورونا أو «PCR سلبى» شرط حضور مهرجان الجونة

الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزارة ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق إجراءات منع انتشار فيروس كورونا، خلال إشرافها طبيا على مهرجان الجونة السينمائي.

وأضاف مجاهد، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن وزارة الصحة والسكان وفرت لمهرجان الجونة مقرا لتطعيم الحضور ضد فيروس كورونا، ومعملا لتحليلات PCR بشكل دوري لغير الحاصلين على اللقاح، مؤكداً أن الحضور بشهادة التطعيم أو بنتيجة تحليل PCR تفيد بسلبية العينة شرط أساسي لحضور المهرجان، ولا توجد أي استثناءات في هذا الشرط، حفاظا على صحة وسلامة الحضور ولخروج المهرجان بشكل يليق باسم مصر.

وتابع أنه تم وضع عدة أكشاك طبية وتوعوية في أماكن إقامة الضيوف وأماكن التجمعات بالجونة، لتتولى توزيع المستلزمات الوقائية وتقديم خدمات الإسعافات الأولية وقياس الضغط والسكر ودرجة الحرارة، بالإضافة إلى تخصيص 11 عيادة متنقلة تضم أطباء وتمريضا، لتقدم خدمات مبادرة السيد رئيس الجمهورية لفحص وعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة، ويتم تزويدها بأدوية في مختلف التخصصات الطبية ومسكنات للآلام.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن 15335.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة التواصل المجتمعي قرارات مجلس الوزراء مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة شهادة التطعيم

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