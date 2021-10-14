37 محضر إشغال ورفع 30 طن مخلفات بأحياء المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عدد من الحملات لرفع الإشغالات بشوارع حي غرب المدينة بجانب رفع المخلفات والقمامة بالوحدة المحلية لقرية صفط الخمار قامت خلالها برفع جميع الإشغالات و37 محضر إشغال طريق ورفع 30 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي.

حملات لرفع الإشغالات بمدينة المنيا

قال رمضان جمال رئيس حي غرب المدينة إن قسم التنظيم والإشغالات بالحي قام برفع الإشغالات من شوارع الحي وتحرير 37 محضر إشغال طريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على حرم الطريق والأرصفة الجانبية وتيسير حركة المواطنين.

حملات لرفع الإشغالات بمدينة المنيا

وأوضح محمد حيدر رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار استمرار حملات النظافة اليومية حيث تم رفع 30 طن مخلفات وتراكمات من الطريق العام على ترعة سري باشا، وأمام الوحدة الصحية والجمعية الزراعية بدمشاو هاشم، ومدخل دمشاو هاشم من الناحية الشرقية، ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية لتوفير بيئة صحية جيدة للمواطنين خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مجابهة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلي أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا بتكثيف حملات النظافة اليومية ورفع الإشغالات للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتيسير حركة المركبات والمواطنين.

حملات لرفع الإشغالات بمدينة المنيا

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا على استمرار حملات رفع الإشغالات من جميع شوارع أحياء المدينة لتسهيل حركة المواطنين وسيولة الحركة المرورية والقضاء علي ظاهرة الزحام بالشوارع بجانب حملات النظافة ورفع المخلفات والتي تتم على مدار اليوم من خلال ورديات صباحية ومسائية، مشيرًا إلي أن هناك تعليمات وتوجيهات مشددة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة رفع جميع الإشغالات من الشوارع وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة المقررة في هذا الشأن على جميع المخالفين بكل صرامة وحزم وبدون أية استثناءات بجانب رفع كفاءة منظومة النظافة.

حملات لرفع الإشغالات بمدينة المنيا

حملات لرفع الإشغالات بمدينة المنيا

حملات لرفع الإشغالات بمدينة المنيا

حملات لرفع الإشغالات بمدينة المنيا

حملات لرفع الإشغالات بمدينة المنيا

حملات لرفع الإشغالات بمدينة المنيا

حملات لرفع الإشغالات بمدينة المنيا

حملات لرفع الإشغالات بمدينة المنيا

حملات لرفع الإشغالات بمدينة المنيا

حملات لرفع الإشغالات بمدينة المنيا

حملات لرفع الإشغالات بمدينة المنيا