الشيخ محمد أبو بكر يقدم دعاء لعلاج الوسواس القهري

كشف الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، من علماء الأوقاف كيفية التخلص من الوسواس القهري، قائلا: “كل قدر مكتوب للإنسان، فهناك بعض الناس تخاف من غدٍ، تخاف من بيع شفتها، أو الإفلاس أو غيره من الأمور، وهؤلاء عندهم سوء ظن بالله، أو عندهم وسواس قهري، وهذا علاجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى”.

وأضاف في فيديو مصور نشره على صفحته الرسمية عبر “فيسبوك” أن من يعاني من الوسواس القهري عليه بهذا الدعاء: "اللهم زد قلبنا حبا بك، وتعلقا بك، وإقبالا عليك، وارزقنا يا رب حسن الظن بك، والتوكل عليك، اللهم إنا نسألك حسن الظن بك، وصدق التوكل عليك، وحسن الاعتماد عليك، وقوة اليقين بك، اللهم إنه لا أمل لنا إلا فيك، فأحسن اللهم أملنا يا أرحم الراحمين".

وناشد المسلمين بحفظ هذا الدعاء وترديده باستمرار وسوف يحل لهم الكثير من المشاكل التي يعانون منها، ويتركون الأمر لله رب العالمين ولا ينشغلون برزق غدا فالله كفيل بتدبيرها.