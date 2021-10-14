الصحة العالمية: هناك بيانات تثبت فاعلية وأمان لقاحات كورونا من سن 12 حتى 18 عامًا

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن التطعيم بلقاح كورونا في البداية كان لا يشمل الأطفال، وهناك بيانات مؤخرا تثبت أمان وفاعلية لقاحات فيروس كورونا من سن 12 حتى 18 عاما.

وأوضحت أن تطعيم لقاح كورونا في الأطفال يجب أن يشمل الأطفال الذين يعانون من أمراض مصاحبة تزيد معها خطورة الإصابة بفيروس كورونا، وهناك تجارب سريرية تُعقد حاليا للقاحات كورونا على فئة الأطفال.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الآن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو، تزامنًا مع ختام الدورة الثامنة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط.

يشمل المؤتمر الصحفي أهم فعاليات الدورة الثامنة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط والقرارات الصادرة عنها، والإجابة عن أسئلة الإعلاميين.

يشارك فى المؤتمر الدكتور علي محمد مفتاح الزيناتي، وزير الصحة الليبى، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.