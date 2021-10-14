محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بتفقد المكبس الجديد

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام اللواء حازم عزت بتفقد سيارة مكبس بحمولة ( 16 : 18 طن )، وذلك فى إطار متابعته لتنفيذ بنود وعناصر الخطة الاستثمارية للعام الحالى 2021/ 2022.

جاء ذلك للمساهمة فى تحسين مستويات الأداء وتكثيف جهود النظافة ورفع القمامة بالوحدة المحلية لمدينة البصلية.

ومن جانبه أوضح اللواء حازم عزت أن ذلك يأتى ضمن أسطول المعدات واللوادر وسيارات النقل والمكابس المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الحالية لدعم منظومة النظافة العامة بمختلف المراكز والمدن بإجمالى 23 معدة وسيارة وبتكلفة إجمالية 36 مليون جنيه.

وحرص السكرتير العام على متابعة تشغيل السيارة والتأكد من كفاءتها الفنية وتوافر كافة الأدوات والمعدات الخاصة بالطوارئ وأعمال الإصلاح وتركيب قطع الغيار، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بإجراء الفحص والصيانة الدورية لضمان عملها بالكفاءة الفنية المطلوبة.

جدير بالذكر أن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التطوير والتجميل لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.