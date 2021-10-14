الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«ثقافة النواب» تطالب الإعلام بتوعية الجماهير بعقوبات شغب الملاعب

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قرار عودة الجماهير للملاعب بشكل تدريجي ترجمة حقيقة لحجم الجهود المبذولة والتنسيق فى هذا الصدد، وذلك وفق لما أعلنته رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن عودة الجماهير لمباريات بطولة الدوري الممتاز من جديد خلال الموسم الجديد 2021/2022، بواقع حضور 1000 مشجع لكل فريق في المباراة، بحيث يكون الحضور من جماهير الفريقين لنحو ألفي شخص فقط، كخطوة مبدئية لعودة الجماهير من جديد.

وأكدت أن هذه الخطوة لها العديد من الإيجابيات، فى مقدمتها أن الجمهور هو المحرك الأساسى فى كرة القدم، وبالتالى عودة الروح للملاعب المصرية مرة أخرى، وبالتزامن مع هذه الخطوات الجادة من قبل القائمين على الأمر لا بد أن نقابل ذلك بالتزام تام من قبل الجماهير للتوسع فى حضور أعداد أكبر خلال الفترة المقبلة.

وطالبت رشاد، جميع وسائل الإعلام المسموع والمقروء والمرئي إلقاء الضوء على ما ورد بقانون الرياضة الجديد بشأن شغب الملاعب لتفادى الوقوع فى أفعال قد تقع تحت طائلة القانون، وبالتالى تعرض أبنائنا للعقوبة، ولهذا يجب على مختلف وسائل الإعلام توعية المواطنين والشباب بشكل خاص بالأفعال المخالفة للقانون والعقوبات حتى لا نقع تحت طائلة القانون.

وتابعت أن هناك حزمة من الإجراءات بشأن عودة الجماهير بشكل مبدئى منها يجرى التنسيق بين رابطة الأندية المحترفة ووزارة الصحة من أجل وضع شروط قاسية لدخول المشجعين إلى المدرجات لحضور مباريات الدوري الجديد، وضرورة حصول المشجع الراغب في حضور المباريات على لقاح فيروس كورونا في ظل التجمعات الكبيرة للجماهير في المدرجات ما يخشى معه تزايد أعداد الإصابات في ظل الموجة الرابعة، ارتداء الماسك فى المدرجات.

اتحاد الكرة رياضة الدوري الاعلام لجنة الثقافة والإعلام قانون الرياضة الجديد ووزارة الصحة عودة الجماهير شغب الملاعب رابطة الأندية لإعلام

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المطوعون!

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