الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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شاهيناز العقاد عضو لجنة تحكيم مسابقة «مسار سينماتك» بالجونة السينمائي

شاهيناز العقاد
شاهيناز العقاد

تشارك المنتجة شاهيناز العقاد في لجنة تحكيم مسابقة "مسار سينماتك" والتي تطلقها شركة جيميناي أفريقيا في النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي التي تنطلق مساء اليوم الخميس وتستمر حتى يوم 22 أكتوبر.

المسابقة تهدف إلى اكتشاف شركات ريادة الأعمال التي تمتلك حلولًا تكنولوجية لتسهيل عملية صناعة السينما وتطويرها، حيث سيقدم 10 متسابقين أفكارهم أمام لجنة من أبرز صناع السينما في مصر لمدة 3 دقائق فيما ستطرح لجنة التحكيم أسئلتها بعد العرض لمدة دقيقتين وسيتم تحديد الفائزين بناءً على أعلى تقييم حصلوا عليه من اللجنة.

تقام المسابقة تحت إطار “مسار السينماتك” الذي كشفت شركة جيميناي أفريقيا عن أعضاء مجلس أمنائه خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي ويعد أول مسار في العالم يعمل على ضخ التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، للارتقاء بصناعة الأفلام، عن طريق ريادة الأعمال.

وتشارك المنتجة شاهيناز العقاد من خلال شركتها في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي بفيلم ريش لعمر الزهيري الفائز بالجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد وجائزة الفيبريسي في مهرجان كان 2021، وفيلم أميرة لمحمد دياب الذي أقيم عرضه العالمي الأول في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي ويقام عرضه العربي الأول في الدورة الحالية من مهرجان الجونة وتتولى الشركة المنتجة توزيعه في العالم العربي بالاشتراك مع شركة أخرى.

ومؤخرًا اختارت مجلة فوج العربية المنتجة شاهيناز العقاد كواحدة من أبرز المنتجات العربيات والقياديات بالعالم العربي، كما اختارها مركز السينما العربية في قائمة 101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية وكرمتها وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم مع فريق عمل فيلم ريش.

شاهيناز العقاد مهرجان الجونة الجونة السينمائي سينماتك مسابقة مسار سينماتك

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