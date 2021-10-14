الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

174 مليون جنيه تكلفة صرف السلع التموينية شهريا بالمنيا

السلع التموينية
السلع التموينية

قال المحاسب محمود الخياط، مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمنيا، إنه تم الانتهاء من صرف المقررات التموينية بنسبة 50 إلى 60% على المستفيدين لأصحاب البطاقات التموينية.

وكشف الخياط  في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يتم صرف مقررات التموين بمبيعات شهريا تصل إلى 174 مليون جنيه، من خلال بدالي التموين ومشروع جمعيتي.

وأضاف، أن كافة السلع التموينية متوفرة في مخازن تجارة الجملة، وهناك أرصدة احتياطية للسلع تكفي من 3 إلى 5 أشهر مقبلة، مشيرا إلى أن بدالي التموين ومشروع جمعيتي يقومون باستلام السلع من مخازن تجارة الجملة من خلال استعاضات شهرية تصل إلى 8 استعاضات.

وقال مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمنيا، إنه في حال نقص أي سلعة يتم التواصل مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير هذه السلع لتأمين احتياجات المواطنين من السلع وتوفيرها على البطاقات التموينية.

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المطوعون!

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