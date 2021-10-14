ننشر استعدادات مهرجان الجونة 2021.. وكواليس الانتهاء من آثار الحريق

ننشر خلال التقرير التالي تفاصيل استعدادات مهرجان الجونة 2021 وكذلك تفاصيل الانتهاء من آثار الحريق بعد ملحمة بناء وإصلاح حدثت خلال 24 ساعة فقط، قام بها مئات العمال في ملحمة عمل غير مسبوقة قبل ساعات من حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة.

استعدادات مهرجان الجونة 2021

شهدت استعدادات مهرجان الجونة 2021 حالة من الجدية من كل المتواجدين في الحدث في كل الأقسام، حيث انتهى القائمون على حجز التذاكر ودخول المشاركين والجمهور للقاعات من كل الأمور الفنية والتقنية وبدأت شبابيك الحجز خلال الساعات الماضية في استقبال طلبات الحجز بالفعل، كما تم الانتهاء من كافة الأمور الخاصة بعرض الأفلام في السينيمات التي خصصتها إدارة المهرجان.

ترميم القاعة المحترقة بمهرجان الجونة

وخلال الساعات الماضية وعلى مدار 24 ساعة انتهى أكثر من ألف عامل ومهندس من كل أعمال الترميم والطلاء الخاصة بالمنطقة التي تحيط بالقاعة التي ستقام فيها حفل الافتتاح بعد الحريق الذي شب بها صباح أمس، وأشاد كل المتواجدين بالعمال والهمة الكبيرة التي قاموا من خلالها بإنجاز المهمة في وقت قياسي ليدخل الحضور حفل الافتتاح اليوم دون أي أزمات.

حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021

ومن المقرر أن يتم تكريم الفنان أحمد السقا خلال حفل الافتتاح مساء اليوم على مجمل أعماله التي قدم فيها عدد كبير من الأفلام، كما سيقدم الفنان محمد رمضان وريدوان أغنية حفل الافتتاح باسم “جو البنات” وسيتواجد عدد كبير من النجوم خلال حفل الافتتاح والفعاليات في دورة متوقع فيها حضور كبير وعرض عدد من الأفلام التي تعرض للمرة الأولى بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات الهامة بالدورة الجديد ومن المقرر أن يذاع الحفل على شاشة قنوات أون مساء اليوم في السادسة مساء.