الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن يطالب الاتحاد الأوروبي بحل أزمة «خزان صافر»

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

 شارك رئيس بعثة اليمن لدى الاتحاد الأوروبي السفير محمد طه مصطفى، اليوم، في الاجتماع الدوري للجنة الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي المنعقد عبر الاتصال المرئي، والذي حضره سفراء مجلس التعاون الخليجي وعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي مفوض اللاجئين لدى اليمن ومدير إدارة الجزيرة العربية والعراق في الاتحاد الأوروبي.

وتطرق سفير اليمن إلى تطورات الأوضاع في البلاد وخاصة استمرار مليشيات الحوثي في حصارها لمديرية العبدية واستمرار قصفها لمدينة مأرب بالصواريخ والسيارات المفخخة.

كما أطلعهم على الخطر الداهم الذي يشكله وضع خزان النفط العائم (صافر) وكيف تحول الى قنبلة موقوتة ستؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانيه كبيرة في شواطئ البحر الأحمر، مشيرا إلى ترحيب الحكومة بالدعم الذي أقره مجلس حقوق الإنسان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وطالب من البرلمان والاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط على إيران إيقاف دعمها العسكري لمليشيات الحوثي الانقلابية. 

وفي وقت سابق، عرض مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، انتهاكات مليشيات الحوثية واعتداءاتها المستمرة القادمة من سواحل اليمن.

 ‏من جهتها، أكدت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة ‏‏لانا نسيبة، في كلمة لها خلال الاجتماع، ضرورة إدانة الاعتداءات الحوثية على المملكة من ‏‏قبل مجلس الأمن، لما تشكله من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وزعزعة لأمن المنطقة. ‏

كما لفت مندوب تونس لدى الأمم المتحدة السفير طارق الأدب، بصفة بلاده ‏‏عضوا غير دائم في مجلس الأمن لعام 2020-2021، إلى أن مجلس الأمن بصدد إصدار بيان ‏‏لإدانة الاعتداءات الحوثية المدعومة من قبل إيران على المملكة. ‏

وتوافق أعضاء مجلس الأمن الدولي، في ختام الاجتماع على إدانة هذه الاعتداءات من قبل ‏‏مليشيات الحوثي، لما تشكله من تهديد للمدنيين الأبرياء، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ‏‏وزعزعة لأمن المنطقة. ‏

لاتحاد الأوروبي اليمن مليشيات الحوثي خزان النفط قنبلة موقوتة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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